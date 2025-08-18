Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 36,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 36,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 36,94 EUR. Bei 36,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.452 Stück gehandelt.

Am 21.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 107,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 13,19 Prozent Luft nach unten.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 29.07.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

