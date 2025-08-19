Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siltronic-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 35,94 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,94 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 36,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,78 EUR aus. Bei 36,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 18.623 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2024 bei 76,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,46 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 10,96 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 46,00 EUR angegeben.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

