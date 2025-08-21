Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 37,76 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 37,76 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,78 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.121 Siltronic-Aktien.

Am 24.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 100,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 32,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR im Vergleich zu 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,698 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

