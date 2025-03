SMI aktuell: SMI beendet den Handel mit Gewinnen

Marktbericht

Heute zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Freitag verbuchte der SMI via SIX zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,36 Prozent auf 13.076,68 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,525 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,585 Prozent auf 12.953,21 Punkte an der Kurstafel, nach 13.029,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.110,56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12.889,55 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,336 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.02.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.593,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 11.780,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2024, wies der SMI einen Wert von 11.575,37 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 12,50 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. 11.570,13 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 2,22 Prozent auf 4.001,00 CHF), Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 89,72 CHF), Swisscom (+ 1,56 Prozent auf 519,50 CHF), Novartis (+ 1,46 Prozent auf 100,92 CHF) und Roche (+ 1,42 Prozent auf 307,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Richemont (-5,42 Prozent auf 164,85 CHF), Geberit (-2,09 Prozent auf 580,00 CHF), Alcon (-1,95 Prozent auf 80,54 CHF), Sika (-1,43 Prozent auf 234,90 CHF) und Logitech (-0,97 Prozent auf 85,36 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 9.296.689 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,616 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

