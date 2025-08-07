Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Snap

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 7,47 USD.

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 7,47 USD abwärts. Bei 7,40 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.107.209 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 77,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 7,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 5,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,405 USD je Snap-Aktie belaufen.

