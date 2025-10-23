Snap Aktie News: Snap tendiert am Abend fester

Blick auf Snap-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 7,94 USD zu.

Um 20:06 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 7,94 USD nach oben. Bei 7,96 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.422.596 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,36 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 6,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 14,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 05.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,34 Mrd. USD im Vergleich zu 1,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

