Kurs der Snap

Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

23.10.25 16:08 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

23.10.25 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 7,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,76 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 7,87 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 7,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 361.642 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 68,85 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,91 USD am 03.09.2025. Abschläge von 12,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,24 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,416 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ThomasDeco / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen