Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 7,87 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 7,87 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 7,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 361.642 Snap-Aktien umgesetzt.
Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 68,85 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,91 USD am 03.09.2025. Abschläge von 12,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,24 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.
In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,416 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
