Snap im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Abend mit Abschlägen

08.09.25 20:24 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Abend mit Abschlägen

08.09.25 20:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 7,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,15 EUR -0,00 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 7,21 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 7,12 USD. Mit einem Wert von 7,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.679.800 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,28 USD) erklomm das Papier am 11.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD. Abschläge von 4,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,34 Mrd. USD gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
mehr Analysen