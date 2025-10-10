Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 8,44 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 8,44 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 8,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,42 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 709.504 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD ab. Mit Abgaben von 18,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,415 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

