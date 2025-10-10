Snap Aktie News: Snap am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 7,90 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,8 Prozent auf 7,90 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 7,88 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,42 USD. Bisher wurden heute 4.570.490 Snap-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Bei einem Wert von 6,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Abschläge von 12,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 05.08.2025. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,24 Mrd. USD eingefahren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,415 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

