Snap Aktie News: Snap bricht am Abend nach oben aus

Die Aktie von Snap zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,6 Prozent auf 8,67 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 5,6 Prozent auf 8,67 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 8,76 USD. Mit einem Wert von 8,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.639.760 Snap-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 53,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD ab. Mit Abgaben von 20,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,09 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent auf 1,51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,357 USD je Aktie aus.

