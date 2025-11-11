Snap Aktie News: Snap tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Snap im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 8,66 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 8,66 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 8,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 954.430 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snap hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,09 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Snap-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,354 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

