Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Snap zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die Snap-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 7,15 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Snap-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 7,15 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 7,16 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 7,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,14 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 851.355 Snap-Aktien.

Bei 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 46,16 Prozent niedriger. Bei 7,07 USD erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,416 USD je Snap-Aktie.

