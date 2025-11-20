Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 8,23 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 8,23 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,29 USD aus. Bei 8,23 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 518.147 Snap-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.
Am 05.11.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,09 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 1,51 Mrd. USD gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,334 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Snap-Aktie
Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung
Snap-Aktie +14 Prozent: Verlust reduziert - Umsatz übertrifft Erwartungen
Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Carl Court/Getty Images
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen