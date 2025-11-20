Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 8,23 USD zu.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 8,23 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,29 USD aus. Bei 8,23 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 518.147 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 05.11.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,09 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 1,51 Mrd. USD gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,334 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

