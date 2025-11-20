Snap Aktie News: Snap verliert am Donnerstagabend

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 7,82 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 7,82 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 7,81 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,23 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3.336.589 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,93 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 6,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.11.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,09 USD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 10.02.2026 gerechnet.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,334 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

