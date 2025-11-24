DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.862 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,44 +1,5%Gold4.128 +1,5%
Snap Aktie News: Snap am Montagabend mit roter Tendenz

24.11.25 20:23 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Montagabend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 7,67 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 7,67 USD. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 7,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.238.363 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 42,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 6,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 05.11.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,51 Mrd. USD im Vergleich zu 1,37 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Snap am 10.02.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,331 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
