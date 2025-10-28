Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 7,80 USD.

Das Papier von Snap befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 7,80 USD ab. Bei 7,73 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,82 USD. Bisher wurden heute 1.133.460 Snap-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 70,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Snap am 05.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,416 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

