Snap Aktie News: Snap am Montagabend im Minus

27.10.25 20:23 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Montagabend im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 7,94 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,94 USD ab. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,90 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,06 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.978.851 Stück gehandelt.

Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 40,25 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,91 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 14,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
