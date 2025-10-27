Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Montagnachmittag ins Minus

Blick auf Snap-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,91 USD ab.

Die Snap-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 7,91 USD. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 7,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 8,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 740.685 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 67,99 Prozent zulegen. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 6,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,75 Prozent auf 1,34 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,416 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

