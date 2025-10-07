DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1655 -0,5%Öl65,72 +0,3%Gold3.983 +0,6%
Aktie im Fokus

Snowflake Aktie News: Snowflake verbilligt sich am Abend

07.10.25 20:29 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 235,46 USD.

Die Snowflake-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 235,46 USD abwärts. Die Snowflake-Aktie sank bis auf 231,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 243,28 USD. Zuletzt wechselten 407.821 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2024 bei 113,09 USD. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 108,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 27.08.2025. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

