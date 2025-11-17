Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag fester

Blick auf Snowflake-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 259,06 USD zu.

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 259,06 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 260,47 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 259,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 53.387 Stück.

Bei 280,48 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 8,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 120,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 53,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 lud Snowflake zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1,14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 03.12.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Snowflake-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.12.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

