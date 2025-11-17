Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagabend im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Snowflake gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 253,03 USD ab.

Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 253,03 USD. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 252,29 USD. Bei 259,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 176.174 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 280,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,23 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 52,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – ein Plus von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 868,82 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Snowflake-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

