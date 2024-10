So reagiert die RWE-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Eigengeschäft von Führungskraft

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der RWE-Aktie aus.

RWE meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 01.10.2024. Der Handel wurde am 02.10.2024 gemeldet. Appel, Frank, Aufsichtsrat, kaufte am 01.10.2024 RWE-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 4.000 Aktien zum Preis von jeweils 32,70 EUR den Besitzer. Zum Handelsende ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 32,31 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 0,20 Prozent auf 32,30 EUR zu. An diesem Tag wurden via FSE 5.673 RWE-Aktien umgesetzt. Aktuell ergibt sich für RWE eine Börsenbewertung in Höhe von 24,03 Mrd. Euro. Derzeit sind 743.841.024 Aktien handelbar.

Die letzte Insider-Bewegung bei RWE ergab sich am 19.09.2024. Damals hatte Bünting, Dr. Hans Friedrich Aufsichtsrat 5.969 Anteilsscheine zu je 31,92 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net