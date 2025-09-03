SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zieht am Donnerstagnachmittag an

SoundHound AI im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 13,12 USD.

Die SoundHound AI-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 13,12 USD. Zwischenzeitlich stieg die SoundHound AI-Aktie sogar auf 13,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1.595.228 Stück.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. Gewinne von 90,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,04 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 42,68 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,46 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD ausweisen wird.

