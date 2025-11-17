SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Frühes Investment

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BACHEM-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die BACHEM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BACHEM-Anteile bei 68,85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in BACHEM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,452 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen BACHEM-Anteile wären am 14.11.2025 73,78 CHF wert, da der Schlussstand 50,80 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -26,22 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BACHEM eine Börsenbewertung in Höhe von 3,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net