SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BACHEM-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde die BACHEM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BACHEM-Anteile bei 68,85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in BACHEM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,452 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen BACHEM-Anteile wären am 14.11.2025 73,78 CHF wert, da der Schlussstand 50,80 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -26,22 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BACHEM eine Börsenbewertung in Höhe von 3,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BACHEM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BACHEM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Keine Analysen gefunden.