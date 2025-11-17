DAX23.908 +0,1%Est505.688 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,5%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.293 +1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl63,93 -0,6%Gold4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, SUSS MicroTec, Formycon im Fokus
Top News
Aktien von Samsung und SK hynix steigen deutlich: Höhere Nachfrage und potenziell höhere Preise Aktien von Samsung und SK hynix steigen deutlich: Höhere Nachfrage und potenziell höhere Preise
DAX nach durchwachsener Vorwoche mit Stabilisierungsversuch - Jahresendrally fraglich DAX nach durchwachsener Vorwoche mit Stabilisierungsversuch - Jahresendrally fraglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Frühes Investment

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

17.11.25 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BACHEM-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BACHEM HOLDING AG
50,30 CHF -0,50 CHF -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die BACHEM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BACHEM-Anteile bei 68,85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in BACHEM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,452 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen BACHEM-Anteile wären am 14.11.2025 73,78 CHF wert, da der Schlussstand 50,80 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -26,22 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BACHEM eine Börsenbewertung in Höhe von 3,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BACHEM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BACHEM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung