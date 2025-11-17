DAX23.910 +0,1%Est505.688 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,91 +2,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.293 +1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl63,91 -0,6%Gold4.073 -0,2%
Lukrativer SGS SA-Einstieg?

SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SGS SA von vor einem Jahr abgeworfen

17.11.25 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGS SA
91,50 CHF -0,12 CHF -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde das SGS SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SGS SA-Papier bei 86,36 CHF. Bei einem SGS SA-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,794 SGS SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 91,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.609,08 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,09 Prozent.

SGS SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,74 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

