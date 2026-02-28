DAX24.777 -2,0%Est506.004 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +4,2%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.259 +0,7%Euro1,1707 -0,6%Öl79,31 +9,4%Gold5.399 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX startet tiefrot unter 25.000 -- Asiens Börse in Rot -- Trump Media mit heftigem Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Lenovo-Aktie fällt: Computerhersteller peilt größtmögliche Bildschirmfläche von Laptops an Lenovo-Aktie fällt: Computerhersteller peilt größtmögliche Bildschirmfläche von Laptops an
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sprachassistent

Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Telefonkonzern bringt KI-Assistenten ins Handynetz

02.03.26 09:19 Uhr
Revolution im Telefonat: Telekom baut KI direkt ins Netz - Aktie gibt nach | finanzen.net

Die Deutsche Telekom möchte bei Telefonaten den Zugriff auf einen Sprachassistenten mit Künstlicher Intelligenz (KI) bieten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
33,75 EUR -0,16 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dieser Service werde "zeitnah" starten, sagt Deutsche Telekom-Technologievorstand Abdu Mudesir zum Auftakt der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona. Anrufer und Angerufene sollen bei Anrufen im Mobilfunknetz der Telekom den KI-Assistenten etwa nach Bahnverbindungen oder Hotels fragen können. Die KI wird mit den Worten "Hey Magenta" aktiviert.

Wer­bung

Sie kann Firmenangaben zufolge auch live in andere Sprachen übersetzen und nach dem Gespräch eine schriftliche Zusammenfassung schicken, damit sich die Gesprächsteilnehmer während des Gesprächs keine Notizen machen müssen. "KI wird einfach, intuitiv und für jeden verfügbar", erklärt Mudesir. Man sei weltweit der erste Netzbetreiber, der so einen KI-Assistenten in sein Netz integriere. Datenschutzbedenken tritt die Telekom entgegen, die Aufnahmen sollen schnell wieder gelöscht werden.

KI-Assistenzfunktionen und Live-Übersetzungen sind schon verfügbar, hierfür sind aber Apps oder gute Smartphones nötig. Die Telekom möchte nun den Zugriff auf einen KI-Assistenten für alle Gesprächsteilnehmer ermöglichen, unabhängig von deren genutzten Apps und Smartphones. Branchenexperten bewerten das Vorhaben der Telekom als geschickten Schachzug, auch weil dadurch die zuletzt etwas aus der Mode gekommene Sprachtelefonie wieder aufgewertet werden könnte. Viele Menschen schicken sich heutzutage lieber Chatnachrichten, anstatt sich anzurufen - die Gesamtzahl der Telefonminuten sinkt daher seit Jahren.

Die Aktie der Deutschen Telekom verliert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,88 Prozent auf 33,79 Euro.

dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, Deutsche Telekom

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
26.02.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
26.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
26.02.2026Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
26.02.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
26.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
26.02.2026Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen