Stabilus will Aktien zurückkaufen - Kurs zieht nachbörslich etwas an

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Autozulieferer Stabilus ( Stabilus SE ) will bei seinen Aktionären gut Wetter machen und in kleinerem Maßstab eigene Anteile am Markt zurückkaufen. Das Unternehmen kündigte am Montagabend an, dafür bis zu 20 Millionen Euro ausgeben zu wollen. Das Programm soll Mitte Januar starten und längstens ein Jahr laufen. Beim derzeitigen Kursniveau entspreche dies rund vier Prozent des Grundkapitals. Die Koblenzer hatten jüngst mit einem schwachen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr und mit einer deutlichen Dividendenkürzung enttäuscht. Die Aktie zog nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss gut drei Prozent an. Im laufenden Jahr hat das Papier im Haupthandel bisher rund ein Drittel an Wert eingebüßt./men/zb

