DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 -2,3%Nas23.111 -0,4%Bitcoin73.370 -2,4%Euro1,1751 +0,1%Öl60,29 -1,5%Gold4.296 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Investiere in die größten Unternehmen der Welt. US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Investiere in die größten Unternehmen der Welt.
Siemens Healthineers-Aktie freundlich: Moody's vergibt Bonitätsbewertung "A3" Siemens Healthineers-Aktie freundlich: Moody's vergibt Bonitätsbewertung "A3"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

Stabilus will Aktien zurückkaufen - Kurs zieht nachbörslich etwas an

15.12.25 18:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
20,05 EUR 0,31 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Autozulieferer Stabilus (Stabilus SE) will bei seinen Aktionären gut Wetter machen und in kleinerem Maßstab eigene Anteile am Markt zurückkaufen. Das Unternehmen kündigte am Montagabend an, dafür bis zu 20 Millionen Euro ausgeben zu wollen. Das Programm soll Mitte Januar starten und längstens ein Jahr laufen. Beim derzeitigen Kursniveau entspreche dies rund vier Prozent des Grundkapitals. Die Koblenzer hatten jüngst mit einem schwachen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr und mit einer deutlichen Dividendenkürzung enttäuscht. Die Aktie zog nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss gut drei Prozent an. Im laufenden Jahr hat das Papier im Haupthandel bisher rund ein Drittel an Wert eingebüßt./men/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stabilus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stabilus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Stabilus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Stabilus SE

DatumRatingAnalyst
08.12.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
08.12.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
08.12.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.01.2022Stabilus HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.12.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2021Stabilus NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.09.2021Stabilus HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
31.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2022Stabilus ReduceKepler Cheuvreux
18.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2022Stabilus UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stabilus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen