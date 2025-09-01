Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Standard Chartered zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 13,77 GBP zeigte sich die Standard Chartered-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 13,77 GBP zeigte sich die Standard Chartered-Aktie im London-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,81 GBP aus. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 13,77 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,81 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 70.953 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,33 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 3,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,43 GBP erreichte der Anteilsschein am 05.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 85,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,438 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,54 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

