DAX23.982 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.143 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Kursentwicklung im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered legt am Dienstagvormittag zu

11.11.25 09:22 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 16,52 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
18,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 16,52 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 16,53 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,49 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 160.018 Aktien.

Bei 16,53 GBP erreichte der Titel am 11.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,73 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 89,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,461 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,33 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 7,53 Mrd. GBP, gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,14 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen