Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 16,52 GBP zu.

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 16,52 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 16,53 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,49 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 160.018 Aktien.

Bei 16,53 GBP erreichte der Titel am 11.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,73 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 89,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,461 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,33 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 7,53 Mrd. GBP, gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,14 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

