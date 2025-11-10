Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered präsentiert sich am Vormittag fester
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 16,19 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 16,19 GBP. Bei 16,26 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,24 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.950 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,26 GBP) erklomm das Papier am 10.11.2025. 0,40 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,73 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,09 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,461 USD aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 GBP je Aktie in den Büchern standen. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,53 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,20 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 24.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 19.02.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
