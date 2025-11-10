DAX23.922 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.821 +1,2%Euro1,1568 +0,1%Öl64,20 +0,8%Gold4.084 +2,1%
AKTIEN IM FOKUS: Kaufempfehlungen prägen Dax-Spitze mit Siemens Energy und Coba

10.11.25 09:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,18 EUR 1,43 EUR 4,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
106,70 EUR 2,90 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kaufempfehlungen haben die Aktien von Siemens Energy und der Commerzbank am Montagmorgen an die DAX-Spitze getrieben. Die Papiere von Siemens Energy stiegen um bis zu 5,5 Prozent auf 107,40 Euro, Coba-Anteilsscheine kletterten um 4,8 Prozent auf 33,34 Euro.

Jefferies-Experte Lucas Ferhani sorgte bei Siemens Energy mit seinem vergleichsweise hohen Kursziel von 134 Euro für Aufmerksamkeit. Die Dringlichkeit beim Netzausbau, mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnikanbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy.

Bei der Commerzbank setzte der Deutsche-Bank-Experte Benjamin Goy ein Kursziel von 37 Euro an. Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb er nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt./ag/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

