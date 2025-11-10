DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.362 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,41 -0,5%Gold4.095 +2,4%
Standard Chartered im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered steigt am Montagnachmittag

10.11.25 16:08 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered steigt am Montagnachmittag

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 16,23 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
18,70 EUR 0,40 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 16,23 GBP zu. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,28 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 16,24 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 793.826 Stück.

Am 10.11.2025 markierte das Papier bei 16,28 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 85,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,461 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Am 30.10.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,33 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht. Standard Chartered dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,20 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

