Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagvormittag schwächer

Standard Chartered im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 14,21 GBP abwärts.

Die Standard Chartered-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 14,21 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 14,21 GBP. Bei 14,29 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.282 Standard Chartered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 14,36 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 1,06 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2024 auf bis zu 7,51 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 89,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,650 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.10.2026 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,71 USD je Aktie belaufen.

