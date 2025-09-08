DAX23.792 +0,4%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,02 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Kursentwicklung im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Montagmittag nordwärts

15.09.25 12:09 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Montagmittag nordwärts

15.09.25 12:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Standard Chartered plc
16,50 EUR -0,10 EUR -0,60%
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 14,43 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,44 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,22 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 873.071 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 14,44 GBP. Gewinne von 0,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,650 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,54 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,71 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

