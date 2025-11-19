DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.539 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

19.11.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 15,63 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
17,50 EUR -0,30 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,63 GBP an der Tafel. Bei 15,64 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,38 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 15,57 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 734.081 Stück gehandelt.

Bei 16,64 GBP markierte der Titel am 14.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,73 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,16 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,461 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.10.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 GBP je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,53 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,20 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Am 24.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Standard Chartered dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
