Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Standard Chartered am Mittag ins Plus

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 3,8 Prozent auf 14,11 GBP zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,8 Prozent auf 14,11 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,15 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,01 GBP. Bisher wurden via London 1.072.499 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,33 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 1,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,43 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,438 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,32 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
