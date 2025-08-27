Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 13,75 GBP.
Um 11:48 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 13,75 GBP ab. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 13,70 GBP. Mit einem Wert von 13,76 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 429.244 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,33 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 4,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,43 GBP. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,97 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,438 USD.
Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik
Nachrichten zu Standard Chartered plc
