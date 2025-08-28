DAX23.963 -0,3%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.407 -0,5%Nas21.418 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Standard Chartered im Blick

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

29.08.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 13,85 GBP.

Um 15:52 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 13,85 GBP nach oben. Bei 13,88 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 13,76 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.731.542 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 14,33 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 3,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2024 bei 7,43 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 46,36 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,438 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,88 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
