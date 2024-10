NYSE-Handel im Blick

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels fester

02.10.24 22:33 Uhr

Am Mittwochabend hielten sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 42.196,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,183 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,251 Prozent fester bei 42.262,97 Punkten, nach 42.156,97 Punkten am Vortag. Der Dow Jones verzeichnete bei 41.968,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 42.259,52 Einheiten. Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,220 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Stand von 41.563,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39.331,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33.433,35 Punkten gehandelt. Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,88 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 42.628,32 Punkten. Bei 37.122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht. Tops und Flops im Dow Jones aktuell Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 3,18 Prozent auf 279,48 USD), UnitedHealth (+ 1,54 Prozent auf 592,31 USD), American Express (+ 0,86 Prozent auf 270,92 USD), Chevron (+ 0,84 Prozent auf 150,95 USD) und Home Depot (+ 0,54 Prozent auf 411,26 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Nike (-6,77 Prozent auf 83,10 USD), Merck (-2,32 Prozent auf 112,08 USD), Intel (-1,32 Prozent auf 22,39 USD), 3M (-1,19 Prozent auf 135,43 USD) und Honeywell (-1,06 Prozent auf 203,88 USD) unter Druck. Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15.002.487 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro den größten Börsenwert auf. KGV und Dividende der Dow Jones-Titel Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus. Redaktion finanzen.net

