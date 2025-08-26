Steigende Mieten helfen Aroundtown - Gewinnziel bestätigt
Werte in diesem Artikel
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown (Aroundtown SA) hat im ersten Halbjahr von höheren Mieten vor allem bei Hotels und den Wohnungen seiner Tochter Grand City Properties profitiert. Die Nettomieteinnahmen kletterten trotz des Verkaufes von Immobilien leicht auf knapp 591 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Mieten legten auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent zu. Der operative Gewinn (FFO1) ging jedoch um zwei Prozent auf 150,4 Millionen Euro zurück. Hier belasteten neben der geringeren Immobilienanzahl auch die ewigen Anleihen. Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen erneuten Rückgang beim operativen Ergebnis (FFO 1) an und kalkuliert mit 280 Millionen bis 310 Millionen Euro.
Unter dem Strich machte Aroundtown vor allem wegen positiven Bewertungseffekten einen Gewinn von 578 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch wegen einer Abwertung seines Immobilienportfolios einen Verlust von knapp 330 Millionen Euro verbucht./mne/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Aroundtown SA
Analysen zu Aroundtown SA
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|17.07.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|28.05.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|26.06.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|28.05.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|28.05.2025
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|22.05.2025
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|28.05.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.05.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.2024
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen