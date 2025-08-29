DAX23.994 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,22 +0,2%Gold3.470 +0,7%
Notierung im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Vormittag schwächer

01.09.25 09:24 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 49,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
48,10 EUR -0,40 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 49,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 49,20 EUR. Bei 49,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 592 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,980 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

