Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Kurs der Steyr Motors

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

08.10.25 16:10 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Steyr Motors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 52,00 EUR ab.

Steyr Motors
52,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 3,3 Prozent auf 52,00 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 51,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.995 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR aus.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 22.10.2026 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

