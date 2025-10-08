Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Steyr Motors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 52,00 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 3,3 Prozent auf 52,00 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 51,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.995 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR aus.
Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 22.10.2026 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Reichlich Potenzial
Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.