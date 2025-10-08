DAX24.559 +0,7%Est505.637 +0,4%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.818 +1,5%Euro1,1633 -0,2%Öl66,23 +0,8%Gold4.036 +1,3%
Kurs der Steyr Motors

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit roten Vorzeichen

08.10.25 12:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 52,40 EUR.

Das Papier von Steyr Motors befand sich um 11:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 52,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 52,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,40 EUR. Zuletzt wechselten 2.508 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,915 EUR belaufen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

