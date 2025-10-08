Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Steyr Motors

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 52,40 EUR.

Das Papier von Steyr Motors befand sich um 11:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 52,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 52,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,40 EUR. Zuletzt wechselten 2.508 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,915 EUR belaufen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

