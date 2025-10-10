DAX24.581 -0,1%Est505.614 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,75 +1,3%Nas23.075 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,60 -2,5%Gold3.982 +0,1%
Notierung im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag im Minus

10.10.25 16:09 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 51,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
51,20 EUR -0,40 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:39 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 51,60 EUR. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,20 EUR ab. Bei 52,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.146 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,915 EUR ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

