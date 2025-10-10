Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 51,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:39 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 51,60 EUR. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,20 EUR ab. Bei 52,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.146 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,915 EUR ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.
Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,65 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Steyr Motors: Reichlich Potenzial
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.