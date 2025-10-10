DAX24.631 +0,1%Est505.632 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.013 -0,2%Euro1,1578 +0,1%Öl64,77 -0,7%Gold3.998 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Freitagvormittag

10.10.25 09:27 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Freitagvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 52,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
51,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Steyr Motors legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 52,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 52,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,550 EUR aus.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

