Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Freitagvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 52,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Steyr Motors legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 52,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 52,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,550 EUR aus.
Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.
Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,65 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Steyr Motors: Reichlich Potenzial
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.