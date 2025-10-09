Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagmittag gesucht

Steyr Motors im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 52,40 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 52,40 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,80 EUR an. Bei 51,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.768 Steyr Motors-Aktien.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR je Aktie ausschütten.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

