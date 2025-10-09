Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag im Plus
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 52,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 52,60 EUR. Bei 51,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.980 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,65 EUR je Aktie.
