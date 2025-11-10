Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Steyr Motors-Kurs

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 48,10 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 48,10 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 48,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 957 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 384,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 698,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,45 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,855 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,52 EUR je Aktie.

