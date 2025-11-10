Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 48,20 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 48,20 EUR nach oben. Die Steyr Motors-Aktie legte bis auf 49,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 47,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 15.845 Stück.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 384,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 696,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 12,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 74,17 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,855 EUR belaufen.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

